Gaziantep’te trafik kazası: 7 yaralı

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Sanayi Camisi yanındaki ışıklarda meydana gelen kazada Hatay’ın İskenderun ilçesinden İslahiye ilçesine yolcu taşıyan Muzaffer Şahin yönetimindeki 27 K 5011 plakalı yolcu minibüsüne Hüseyin Keşikçe yönetimindeki 31 KE 215 plakalı otomobilin arkadan çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazada minibüs içerisindeki yolculardan Sabahat Çoban (24) yaralanırken, refüje çıkarak duran otomobilde bulunan sürücü Keşikçe (28) ile beraber aynı otomobilde bulunan Melike Daşkın (15), Sıdıka Işık (15), Elifnur Şahan (2), Yaşar Yılmaz (17), Ezgi Gül Demir (16) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobilde yaralananların düğün için alışveriş yapmaya ilçe merkezine gittikleri öğrenilirken, yaralıların durumlarında hayati tehlike bulunmadığı bildirildi.