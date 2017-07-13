Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2017 11:37

Gaziantep’te trafik kazası:5 yaralı

Gaziantep’te kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Gaziantep’te trafik kazası:5 yaralı

13 Temmuz 2017 11:37

Kazada 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kilis’in Mığarcık köyünden Gaziantep’e seyir halinde olan Selim Ö. idaresindeki 31 U 3057 plakalı otomobil, İbni Sina Mahallesi Aslınbel rampasında kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen araçta bulunan sürücü ve 4 kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Gaziantep’teki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.


Gaziantep’te yakınlarının ziyarete gittiklerini anlatan Sürücü Selim Ö., çok yavaş bir şekilde seyir halinde olduğunu belirterek, "Çok yavaş bir şekilde gidiyordum. Ne olduğunu anlayamadım. Araç bir anda kaymaya başladı. Kontrolü kaybettim" dedi.


Polis kaza ile ilgili inceleme yaparken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 ŞEVVÂL 1438
  • 13 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:14
  • Güneş :05:14
  • Öğle :12:47
  • İkindi :16:38
  • Akşam :19:59
  • Yatsı :21:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!