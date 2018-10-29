Gaziantep'te traktör devrildi: 1 ölü

Gaziantep’te sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi.
Gaziantep'te sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Kazada traktör sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Şehitkamil ilçesi Bilek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cafer Kaplan (17) idaresindeki 21 AL 220 plakalı traktör viraja gelince sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkarak takla atan traktörün altında kalan Cafer Kaplan hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.