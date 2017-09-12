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12 Eylül 2017 11:49

Gaziantep’te ücretsiz açık hava sineması

Gaziantep’te ücretsiz açık hava sineme etkinliği düzenlenecek.

Gaziantep’te ücretsiz açık hava sineması

12 Eylül 2017 11:49


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliğiyle açık hava sinema etkinlikleri yapılacak. Çocuk ve gençlerin gelişmesi yönünde belediye bünyesinde hizmet veren kurumlarda yaz eğitimleri, kampları ve spor aktiviteleri gibi birçok etkinliğin ardından şimdi de yazlık sinemada Eylül gösterimleri ücretsiz hizmete sunuluyor. 13 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de Gaziantep Sanat Merkezinde (eski adliye) başlayacak etkinlik, 14 Eylül Çarşamba günü Düztepe Şehitşahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde devam edecek.


Sinema etkinliği 15 Eylül’de Kayaönü itfaiye içerisi, 16 Eylül Seyrantepe Edebali İlköğretin Okulu’nda ve 17 Eylül’de Masal Parkı’nda gerçekleştirilecek.




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