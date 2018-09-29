Gaziantep'te ulaşımda çeşitlilik sağlandı

Hazırlanan ulaşım master planı kapsamında şehir merkezinde 50 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu yapan Büyükşehir, toplu taşıma ağını genişletici, alternatif trafik akışını sağlayıcı planları uygulamaya aldı.

İl genelinde sürdürülebilir ulaşıma destek vermek amacıyla toplu taşıma ve bisiklet kullanımı teşvik eden Büyükşehir, toplu taşıma duraklarında, otobüs ve tramvaylarda vatandaşlar toplu taşımanın yararlarını anlatan bilgilendirme broşürleri dağıttı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, bisiklet kullanımının önemine dikkat çekmek için “Geleceğin İçin Sen De Pedalla' konulu etkinlik düzenledi, etkinlik kapsamında belediye çalışanları bisiklet yollarında bisiklet kullandı. Engelli vatandaşların karşılaştığı sorunlara duygudaşlık yapma amaçlı tekerlekli sandalyeyle gözler bağlanmış şekilde toplu taşıma aracı kullanımı için otobüs ve tramvay duraklarında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Gaziantep'te daha sağlıklı ve yaşanabilir alanların artması için büyük bir kararlılıkla insanların yürüme, toplu taşıma ve bisiklet gibi sürdürülebilir ulaşım yöntemlerini kullanıma almaları konusunda teşviklerde bulunduklarını anlatan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, toplu taşıma ağını genişletici, alternatif trafik akışını sağlayıcı planları büyük bir cesaretle uygulamaya aldıklarını söyledi.

Fatma Şahin, "Şehrin ciddi manada bisiklet yollarına ihtiyacı olduğu ortaya çıktı, bisiklet yollarının yapımı için de ciddi ve radikal kararlar almak zorunda kaldık. Toplu taşıma sistemini bisiklet yolu sistemine bağlayan akıllı ulaşım sistemine geçtik. Şehir merkezinde 50 kilometre bisiklet yolu yaptık, üniversite hattına terminaller kurarak, buradaki hattı güçlendirecek teknolojik altyapıyı hazırladık” diye konuştu.