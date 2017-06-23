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23 Haziran 2017 16:07

Gaziantep’te uyuşturucu hap ele geçirildi

Gaziantep’te polis ekipleri operasyon düzenledikleri 4 farklı iş yerinde yaptığı aramada çok sayıda uyuşturucu hap ve kaçak sigara ele geçirdi.

Gaziantep’te uyuşturucu hap ele geçirildi

23 Haziran 2017 16:07


Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla mücadele polisleri ilçe merkezinde bayram öncesi huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla zehir tacirlerine ve kaçakçılara yönelik sürekli operasyon düzenledi. Nizip ilçe merkezinde 4 farklı adreste uyuşturucu hap ve kaçak sigara satıldığı bilgisine ulaşan polisler adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda değişik isimlerde çok sayıda uyuşturucu hap ve kaçak sigara ele geçirildi.


Uyuşturucu haplara ve kaçak sigaraya el koyan polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan iş yerinde uyuşturucu hap ele geçirilen M.Y.Ç. emniyetteki alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şahıslarla ilgili soruşturma devam ediyor.




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