Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu, 17 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde daha sağlıklı ve güvenli ortamın oluşması ve sokak suçlarının azalması için operasyon düzenledi. Şenyurt, İsmet Paşa, Karataş ve Konak mahallelerinde bulunan 4 adrese baskın yapılırken, bin 250 adet uyuşturucu etkili hap, 345 adet extacy hap, 30 gram eroin, 15 gram metamfetamin (ateş buz), 13 adet captagon, 7,5 gram sentetik kannabinoid ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 11 bin 90 TL, 2 adet hassas terazi, 3 adet silah ve silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Yapılan operasyon kapsamında yakalanan ve gözaltına alınan 17 şüpheli şahsın sorgusu devam ediyor.