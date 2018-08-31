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31 Ağustos 2018 17:16

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep’te narkotik timleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

31 Ağustos 2018 17:16


Edinilen bilgiye göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü, Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği Uyuşturucu ile Mücadele ekipleri yapmış olduğu çalışmalar sonucu Ulaş Mahallesi 57 Nolu Sokak üzerinde durumlarından şüphelenilen İ.T ve A.K isimli şahısları durdurdu. Şahısların yapılan üst aramasında 1 adet kısa dipçikli ruhsatsız pompalı tüfek, 4 adet dolu kartuş, 3,85 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet kullanıma hazır 18 gram esrar ve 1 adet gerçek tabanca ele geçirildi.


Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıstan biri çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı. Diğer şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.




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