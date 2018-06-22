Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2018 15:56

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Gaziantep’in Nizip İlçesinde emniyet ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

22 Haziran 2018 15:56


Nizip Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 4 ayrı adrese yapmış oldukları eş zamanlı operasyonda çiçek saksılarında yetiştirilmiş bin 170 kök kenevir ve bir miktar metafetamin ele geçirildi. Aramalarda uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda, 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler 170 kök kenevir ve metafetamin bulundu. Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, çiçek saksılarında 170kök kenevir bitkisi ile bir miktar metafetamin, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet bıçak, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ile birlikte uyuşturucu ticaretinde elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.


Olayla ilgili ise H.G İ.Y M.K H.U. isimli şüpheli şahısların gözaltına alındığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç