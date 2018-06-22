Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Nizip Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 4 ayrı adrese yapmış oldukları eş zamanlı operasyonda çiçek saksılarında yetiştirilmiş bin 170 kök kenevir ve bir miktar metafetamin ele geçirildi. Aramalarda uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda, 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler 170 kök kenevir ve metafetamin bulundu. Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, çiçek saksılarında 170kök kenevir bitkisi ile bir miktar metafetamin, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet bıçak, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ile birlikte uyuşturucu ticaretinde elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Olayla ilgili ise H.G İ.Y M.K H.U. isimli şüpheli şahısların gözaltına alındığı öğrenildi.