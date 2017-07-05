Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep’te uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri madde satışı yapan, bulunduran, temin eden evlere ve iş yerlerine operasyon düzenledi. İlk olarak, İstiklal Mahallesi’ndeki bir internet kafede arama yapan NARKOTİM ekipleri, torbacı diye tabir edilen bir kişiye ait olan 41 adet sarılı şekilde satışa hazır ateş-buz (metamfetamin) ele geçirdi. Narkotik köpeği Bady’nin de desteğiyle belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, Saçaklı ve Akkent mahallelerindeki 2 adrese daha operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.