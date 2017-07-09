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09 Temmuz 2017 15:46

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 17 kilogram esrar, 431 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu

09 Temmuz 2017 15:46


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Oğuzeli ilçesi Yesildere Mahallesi’nde bulunan 3 ev ve 1 tarlada arama yaptı. Yapılan aramada 17 gram esrar, 431 kök Hint keneviri, 22 gram kenevir tohumu, 1 adet captagon uyuşturucu hap, 1 adet kuru sıkı tabanca, ruhsatsız 2 av tüfeği, 44 adet kuru sıkı fişeği ile 128 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.


Olayla ilgili H.G., M.D. ve A.B. gözaltına alınırken, M.D ve A.B. savcılık tarafından serbest bırakıldı. H.G. isimli şahsın ise cumhuriyet savcılığına sevk edildiği belirtildi.




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