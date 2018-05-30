Gaziantep’te uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor

Ç isimli şüpheli şahıs Emniyet Müdürlüğünün yaptığı operasyonla yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, il genelinde sağlıklı ve güvenli ortamın oluşması, sokak suçlarının azalması amacıyla uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu satıcılarının yakalanmalarına yönelik bir operasyon yapıldı. Emniyetten yapılan açıklamada, "Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Yeditepe Mahallesinde yapılan planlı çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.Ç isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahsın yapılan üst aramasında 100 adet Captagon Hap, 2,49 gr olan 10 parça halinde Metamfetamin (Ateş Buz) Maddesi ile 1,42 gr Uyuşturucu Esrar Maddesi ele geçirilmiştir" denildi.

Yakalanan şüpheli şahıs M.Ç, hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.