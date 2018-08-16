Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine darbe

Edinilen bilgiye göre Gaziantep’te Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliğine bağlı Narkotim ekipleri Ulaş Mahallesi’nde dara sokaklarda durumundan şüphelendiği iki şahsı takibe aldı. Şahısların polis ekiplerini fark ederek ara sokaklara kaçması üzerine takibe devam eden emniyet güçleri, şahıslardan A.Ö’yü kovalamaca sonucu yakaladı. Kaçan diğer şahıs ise yapılan tüm çalışmalara rağmen bulunamadı. Yakalanan A.Ö isimli şahsın üzerinde ise 1 kilo 566 gram esrar maddesi, 33 kök hint keneviri ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilirken, olay yerinden kaçan ve kimliği tespit edilen diğer şahısı yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.