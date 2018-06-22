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22 Haziran 2018 13:11

Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 24 gözaltı

Gaziantep’te polis şafak vakti 30 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 24 gözaltı

22 Haziran 2018 13:11

Operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçiren ekipler 24 kişiyi gözaltına aldı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat, Terörle Mücadele, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş Şubesi devriye ekipleri, Şehitkamil ve Şahinbey Suç Araştırma Büro ekipleri, polis merkezleri, Köpek Eğitim Merkezi (KEM) uzman eğitmen ve ekipleri tarafından kent merkezi, Nizip ve Karkamış ilçeleri başta olmak üzere belirlenen 30 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.


Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonlarda ekipler, evlerin giriş kapılarındaki demir kapıları açmakta zorlandı. Sürgülerle güçlendirilmiş demir kapıları açan ekipler, içeriye girmeyi başardı.


Narkotik köpek Onix’in desteği ile evlerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 26 fişek ateş buz olarak bilinen metamfetamin uyuşturucu maddesi 170 kök Hint keneviri, 100 gram bonzai, 500 gram kurutulmuş esrar ele geçirildi. Ekipler, uyuşturucu arama köpeği Onix’in tepki verdiği tüm çekmece ve bölmelerde yaptığı aramalarda, gizlenen uyuşturucuları buldu. Operasyonlarda ekipler 24 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.




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