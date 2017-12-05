Gaziantep’te uyuşturucuyla ilgili suçlardan 51 kişi tutuklandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerinin İlimiz genelinde daha sağlıklı ve güvenli ortamın oluşması amacıyla umuma açık yerlerde yapmış oldukları denetimler sonucunda, 01 - 30 Kasım 2017 tarihleri arasında uzman personelimiz ve Narkotik Dedektör Köpeği BADY marifetiyle yapılan planlı ve projeli operasyonlar neticesinde, 45 kilo 153 gram kubar esrar, 11 gram toz esrar, 1 kilo 258 gram eroin, 3 kilo 818 gram metamfetamin, 683 gram kokain, 261 adet captagon uyuşturucu hap, 225 adet extacy uyuşturucu hap, 615 gram bonzai ve 134 adet kenevir tohumu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin imal, ticareti ve sevkiyatını yapan toplam 158 şüpheli yakalandı ve bu şüphelilerden 51’i çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi" ifadelerine yer verildi.