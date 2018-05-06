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06 Mayıs 2018 16:25

Gaziantep’te yağlı köfte yarışması

Gaziantep’te Şahinbey Belediyesi tarafından baharın gelişinin müjdecisi Hıdırellez etkinlikleri kapsamında 7’ncisi düzenlenen geleneksel yağlı köfte yarışmasında kadınlar kıyasıya yarıştı.

Gaziantep’te yağlı köfte yarışması

06 Mayıs 2018 16:25


Gaziantep Festival Parkı’nda düzenlenen yarışmada, önceden hazırlanan köftelik malzemeler, 24 kadın yarışmacıya dağıtıldı. Yarım saatte en iyi köfteyi yapmak için yarışan kadınlar, hazırladıkları köfteleri daha sonra jüriye ikram edilerek yarışmacı kadınlar elleriyle yedirdi. Yarışmanın başlamasıyla birlikte aynı anda köfte yoğurmaya başlayan kadınların yarışı renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmada dereceye giren kadınlardan birinci Güler Sönmez’e tam altın, ikinci olan Yurdagül Can’a yarım altın, üçüncü olan Zemzem İlbeyi’ne ise çeyrek altın ödülü verildi. Ödüller ise, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından verildi.


Öte yandan tüm katılan yarışmacılara da köfte tepsisi hediye edildi.




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