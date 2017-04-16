00’de başladığı Gaziantep’te sağlık sorunu yaşayan vatandaşlar, 112 ekiplerinin yardımlarıyla sandık başına gitti.

Gaziantep’te geçirdiği felç nedeniyle yürüyemeyen 70 yaşındaki Safiye Çetin, oy kullanabilmesi için Şehitkamil Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi personelince 2. kattaki evinden sedyeyle indirilerek, ambulansa bindirildi. Ambulansla 8 Şubat Ortaokuluna getirilen yaşlı kadın, sedyeyle oy kullanacağı sandığa kadar sağlık personelince götürülerek oyunu kullanması sağlandı.

Şehitkamil ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde yaşayan Çetin, oy kullanabildiği için duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Oy kullanabildiğim için mutluyum. Bana yardımcı olan sağlık personelinden de memnunum. Önceki seçimlerde ailem tekerlekli sandalyeyle getirmişti. Çok zor olmuştu. Böyle çok daha rahat oldu. Allah razı olsun hükümetimizden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da. 5-6 yıldır yürüyemiyorum. Sabah kalkıyorum oturuyorum, akşam olunca da yatıyorum. Evden hiç çıkamıyorum. Telefon ettiğim gibi doktorum başucumda, Allah razı olsun" diye konuştu.

Gaziantep Kamu Hastaneler Birliği Şehitkamil Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi Sorumlusu Dr. Murat Cengiz, yatalak olan ve hastaneye ulaşma imkanı olmayan hastalara evlerinde sağlık hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi. Evlerinden çıkma imkanı bulamayan bu vatandaşlara halk oylaması nedeniyle Sağlık Bakanlığı olarak demokrasinin gereği olarak oy kullanabilme imkanı sağladıklarını ifade eden Cengiz, "Demokrasinin en önemli gereklerinden biri de seçme ve seçilme hakkını özgür bir şekilde kullanabilmesidir. Yatalak olup da kendi imkanlarıyla oy kullanmaya gelemeyen hastalarımızı, Sağlık Bakanlığının sağladığı imkanlarla evlerinden alarak oylarını kullanmalarını sağlıyoruz. Daha sonra da götürüp evlerine bırakıyoruz" dedi.

112 Acil Servis ambulansıyla evinden alınarak oy kullanacağı 8 Şubat Ortaokuluna getirilen yürüyeme ve konuşma engelli Mustafa Tezel (74) de oğlu Adil Tezel’in yardımıyla oyunu kullandı. Adil Tezel, babasının kas erimesi hastalığı nedeniyle yürüyemediğini ve konuşamadığını belirterek, kendilerine böyle bir hizmetin verilmesinden çok memnun olduklarını vurguladı. Tezel, "Sağlık Bakanlığına ve bu hizmeti düşünen herkese teşekkür ediyorum. Bu imkan verilmemiş olsaydı babamı buraya getirmem çok sıkıntılı ve zor olurdu. Belki getiremeyebilirdik. İnip çıkması sıkıntı, araca bindirip indirmek zor oluyor. Bu hizmeti televizyonda gördük, aradık yardımcı oldular. Sağ olsunlar sabah da bizi Pirsultan Mahallesi’ndeki evimizden alıp okula getirdiler” diye konuştu.