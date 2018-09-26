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Gaziantep'te yavru kedi ve ördeklerin kıskandıran dostluğu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir yavru kedi ile ördek yavrularının dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir yavru kedi ile ördek yavrularının dostluğu görenleri şaşırtıyor.


İslahiye ilçesi Beylermahallesi'nde Mustafa ve Fatma Güngör çiftine ait bahçede cep telefonu ile çekilen görüntülerde, bir kedi yavrusu ve ördek yavrularının dostluğu yer alıyor. Birbirleri ile oynayan yavruların görüntüleri görenleri şaşırttı.


Kedi ve ördeğin yanı sıra sokak ve kümes hayvanlarına da sahip çıkan çiftin bahçesinde yüzlerce bakıma muhtaç hayvana bakıldığı öğrenildi.

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