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26 Şubat 2018 11:47

Gaziantep’te yavru köpek ful-oil dolu yakıt tankına atıldı

Gaziantep’te bir yavru köpek, çocuklar tarafından yakıt tankına atıldı.

Gaziantep’te yavru köpek ful-oil dolu yakıt tankına atıldı

26 Şubat 2018 11:47

İtfaiye ekipleri tarafından başarılı operasyonla kurtarılan köpek, hayvan severler tarafından temizlenerek, yaşama döndürüldü.


Gaziantep’in İslahiye ilçesi Beyler Mahallesi Güllühöyük Caddesi üzerinde yeni doğan bir köpek yavrusu, cadde üzerinde oynayan Suriyeli çocuklar tarafından, bir hurdacıya ait bir ful-oil yakıt tankerine atıldı. Dolu olan tankerde boğulmak üzere olan köpek, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dışarı çıkarılan köpeğe, bölgede yaşayan hayvan sever Barış Akman tarafından sahip çıkıldı. Ful-oilin katılaşmaya başlaması nedeniyle yeniden zor anlar yaşayan yavru köpek, Akman ve hayvan severler tarafından zeytin yağı ile temizlendi. Yaklaşık 10 kiloluk zeytin yağı, bebe şampuanı ve su ile tamamen temizlenen köpek, yeniden yaşama döndürüldü.


Akman, temizlenen yavrunun karnını da doyurduktan sonra annesinin yanına bıraktı.




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