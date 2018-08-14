Gaziantep’te Yazlık Sinema günleri

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara çıtır simit ve gazoz ikram edildi.

Büyükşehir belediyesinin geleneksel hale getirdiği Yazlık Sinema Günleri, Masal Park’ta 11-13 Ağustos günlerinde izleyicileri sinemaya doyurdu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının hazırladığı programda seyirciler, ilk gün “Ayla” filmini izledi. Vizyona girdiği günden beri büyük ses getiren film, izleyenlere duygusal dakikalar yaşattı. Etkinliğin ikinci gününde, “Bizim Köyün Şarkısı” üçüncü gününde ise “Yol Arkadaşım” adlı film, izleyenlere doyumsuz bir gece yaşattı. Çocuklarıyla gelen aileler, açık alanda film izlemenin keyfini çıkardı.

İsmail Hacıoğlu, Çetin Tekindor, Kim Seol, Kyung-Jin Lee, Ali Atay, Damla Sönmez, Murat Yıldırım ve Taner Birsel’in oynadığı “Ayla” filminde, Kore Savaşı’nda yaşanan gerçek ve çok dramatik bir hikayeyi beyazperdeye taşıdı. 1950 yılında savaşta yer alan Süleyman Astsubay savaş meydanında küçük bir kız bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kız yetimdir ve nereye gideceğini bilmemektedir. Astsubay kızı yanına alır ve Ayla ismini verir. Birliğin neşesi haline gelen Ayla ile astsubay kısa sürede baba-kız gibi olurlar. Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye’ye geri dönme kararı çıkar. Ayla’yı bırakıp dönmek istemeyen Süleyman Astsubay her yolu denese de Kore kanunlarını aşamaz. Küçük kızı geride bırakmak zorunda kalan Süleyman ve yetimlere uygulanan sisteme dahil olarak yetimhaneye verilecek olan Ayla son vedalarında tekrar bir araya gelmeye söz verirler.

Bizim Köyün Şarkısı filmi

İhsan Berk Aydın, Sezai Aydın, Dora Dalgıç ve Eda Doger’in oynadığı “Bizim Köyün Şarkısı” adlı filmde, İstanbul’da hayatını sürdüren Çınar, bir müzik yarışmasına katılarak ödül almanın hayalini kurmaktadır. Fakat planları babasının köye geri dönme kararının ardından tamamen tepetaklak olur. Çınar ve zeki bir kız olan kardeşi Zeynep babalarıyla yola koyulurlar ve köydeki hayata adapte olmaya çalışırlar. Ancak bir yandan da kendilerini birbirinden komik durumların içinde bulurlar. Sonunda şehirden uzakta edindikleri yeni arkadaşları onlara dostluğun önemini gösterecektir.

Yol Arkadaşım filmi

Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Emre Kınay, Aslı Bekiroğlu ve Eda Ece’nin rol aldığı “Yol Arkadaşım” adlı filmde, başarısız bir ilaç mümessili olan Onur’un, Ayvalık’taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref’e rağmen başarmak gibi üç zor hedefi vardır. Bir telefon uygulamasıyla tanışan ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Onur ve Şeref’in eğlence ve macera dolu yolculuğu, izleyen herkese kurduğu hayalle yaşadığı hayat arasındaki farkı sorgulatacak.