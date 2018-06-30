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30 Haziran 2018 15:37

Gaziantep’te YKS maratonun ilk ayağı olan TYT tamamlandı

Üniversite hayali kuran öğrenciler için yapılan YKS sınavlarının ilk ayağı olan TYT tamamlandı.

Gaziantep’te YKS maratonun ilk ayağı olan TYT tamamlandı

30 Haziran 2018 15:37

Gaziantep’te sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte sınav yerlerine akın eden öğrenciler 135 dakikalık sınava saat 10.15’te başlayıp 12.30’da bitirdiler.


Gaziantep’te Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi’nde sınava giren öğrenciler sınav sonrası bir nebze olsun rahatlarken, bazı öğrenciler sınavdan memnundu bazıları ise zor sorulardan şikayetçiydi.


Sınav çıkışı açıklamalarda bulunan Ceylan Ekinci isimli öğrenci, "Çok çelişkili sorular vardı. Özellikle Türkçe çelişkiliydi. Ama genel anlamda kolay bir sınavdı. Zor denilebilecek bir sınav değildi. Şimdi yarınki sınavı bekliyorum. Yarınki sınavdan daha ümitliyim açıkçası" dedi.


Gülbahar Görkmen isimli öğrenci ise, "Normal bir sınavdı. Türkçe çok çelişkiliydi. Matematikte biraz zorlandım" derken bir diğer öğrenci de, "Sınav basitti. Hani genel klişe bir söz vardır çalışan yapar diye, bu sınav da çalışılsa gerçekten yapılabilecek bir sınavdı. Açıkçası ben çalışmadan girdim sınava, ama ona rağmen gayet güzel geçti. Hatta sınavda ekstradan yapamam dediğim soruları da çözdüm. İnşallah olumlu bir sonuç alırım. Sınava katılan arkadaşlar da eminim aynı fikirdedir" diye konuştu.




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