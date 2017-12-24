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24 Aralık 2017 12:08

Gaziantep’te yoğun sis

Gaziantep’te günlerdir etkili olan sis yoğunluğunu arttırdıTürkiye genelinde etkili olan kış koşulları Gaziantep’te de etkisini hissettirmeye başladı.

Gaziantep’te yoğun sis

24 Aralık 2017 12:08

Gaziantep’te günlerdir etkili olan sis yoğunluğunu arttırdı


Türkiye genelinde etkili olan kış koşulları Gaziantep’te de etkisini hissettirmeye başladı. Günlerdir soğuk havayla birlikte etkili olan sis, haftanın son gününde etkisini arttırdı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücülere de zor anlar yaşatıyor. Sis ile birlikte yağmur da etkili olurken, Gaziantep-Kilis, Gaziantep-Nizip karayolu ve Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu bölgesinde etkili olan sis zaman zaman görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü öğrenildi.


Kent merkezinde ise sis kartpostallık görüntülere neden oluyor.




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