Gaziantep’te yöresel yemekler yarıştı

İlk gün bireysel alanda yapılan yarışma sonucunda dereceye girenler ödüllerini düzenlenen törenle alırken jüri ev hanımları kategorisinde verdiği ortak kararla bütün yarışmacıları altın madalya ile ödüllendirdi.

Gaziantep Dernekler Konfederasyonu tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ve özel şirketlerin sponsorluğunda gerçekleştirilen Ulusal Yemek Yarışmasında birinci gün 80 yarışmacı bireysel alanda yarışarak hünerlerini sergiledi. Türkiye’nin milli şefi Tahir Tekin Öztan’ın jüri başkanlığı yaptığı yarışmada jüri üyeleri birbirinden lezzetli yemekleri puanlarken hayli zorlandı. Ev hanımları kategorisinde yarışmaya katılan hanımların yemeklerini değerlendiren jüri bütün katılımcıların altın madalyayla ödüllendirilmesi gerektiği yönünde oy birliğiyle karar verince ev hanımları yarışma sonucunda altın madalya aldılar. Jüri Başkanı Tahir Tekin Öztan yarışmanın birinci gününün başarılı geçtiğini ifade ederek “İlk gün bireysel katılan yarışmacıların yer aldığı yemek yarışması başarıyla tamamlandı ve gün sorunda düzenlenen ödül töreniyle dereceye girenler ödüllendirildi. Gastronominin gerçek kahramanı olan kadınlarımızın katıldığı yarışmada ise jüri ortak bir kararla hepsine altın madalya vermeyi kararlaştırdı. Bir birinden lezzetli yemekler ve sunum açısından hepsi istenilenin de üzerinde güzelliğe sahipti” dedi. Birinci Ulusal Yemek Yarışmasının gerçekleştirildiği festival parka akın eden vatandaşlar havanın yağmurlu olmasına aldırmadan gönüllerince eğlenirken yarışmaya katılan şeflerden yaptıkları yemeklerin tariflerini de almayı unutmadı. Zaman zaman yarışmacılar ve ünlü şefler festival alanında halay çekerken yerel sanatçıların seslendirdiği bir birinden güzel parçalar da vatandaşları eğlendirdi. Şef Fazilet Kahraman bir ilki başardıklarını ve gastronominin asıl mimarları olan ev hanımlarını bir araya getirerek bir birinden farklı yöresel yemeklerin canlı performans yapılmasını sağladıklarını ifade ederek, "Gaziantep yeni bir ilke imza attı ve ulusal yemek yarışmasıyla birçok kültürü ve ünlü şeflerle yeni yetişen gençleri buluşturdu. Vatandaşlarımızın ilgisi çok büyük. Yarışmacılarımız büyük bir titizlikle yemekleri hazırlayarak jüriye çıkarıyor. Bugün bireysel alanda ki yarışmacılar ödüllerini aldı. Bundan sonraki süreçte ekip yarışmaları yapılacak. Bayram havasında geçen yarışmamız kentimize de farklı bir sinerji kazandırdı. Emeği geçenleri kutluyorum” dedi.

Bireysel yarışmaların tamamlanmasının ardından dereceye girenlere altın, gümüş ve bronz madalya verilirken başarı sertifikaları da taktim edildi.