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25 Haziran 2018 00:39

Gaziantep’te zafer turu

Gaziantep’te AK Parti’nin seçim zaferinin ardından partililer sokaklara döküldü.

Gaziantep’te zafer turu

25 Haziran 2018 00:39

Yüzlerce araç gecenin ilerleyen saatlerine kadar araçları ile kentte tur attı.


Gayri resmi sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin ilk Başkanı seçilmesinin garantilenmesinin ardından partililer sokaklara döküldü. Araçları ile sokağa çıkan Gaziantepliler, klakson çalarak kentte tur attı. Renkli görüntülerin çıktığı zafer sevinci gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Partililer zafer coşkusuna ortak olan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Ökeçeci, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri, milletvekili adayları, belediye başkanları ve parti yöneticileri ile geldiği Gaziantep Adliyesi önünde ilk konuşmasını yaptı.


Özkeçeci yaptığı açıklamada, "Bugün Türkiye ve Gaziantep kendine yakışanı yaptı. Reis-i Cumhurumuzu bir kez daha cumhurbaşkanı yaptık çok şükür. Seni başkan yaptırmayacağız, diyenlerin yüzünü kara çıktı. Açık ara farkla şuanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin başkanıdır. Ben buradan Gaziantep’i özellikle tebrik ediyorum. Gaziantep yine kendine yakışanı yaptı. Her zaman olduğu gibi yine Türkiye ortalamasının 10-12 puan üstünde oyla AK Parti’yi ve Erdoğan’ı destekledi. Gaziantep her zaman Ak Parti’nin, Reisi’nin arkasında. Ben tüm Gaziantepli hemşehrilerimi, teşkilatımı ve milletvekillerimizi buradan tekrar kutluyorum ve yeni sistem Gaziantep’imize, Türkiye’mize hayırlı olsun" diye konuştu.




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