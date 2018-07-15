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15 Temmuz 2018 15:25

Gaziantep’teki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’ne yoğun ilgi

Gaziantep’te yer alan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, hain darbe girişiminin ikinci yılında vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Gaziantep’teki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’ne yoğun ilgi

15 Temmuz 2018 15:25



Gaziantep’te geçen İstasyon Parkı’nda açılan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, o günden bu güne ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. Darbe gecesi yaşanan olayları televizyonlar, bilgisayarlar, tabletler ve cep telefonu ekranlarında kronolojik sıraya göre saat saat anlatan müzenin dış kısmında ise hain girişimde şehit olan kahramanların isimleri yazıyor.



Müzeyi gezerken o geceki anları tekrar anımsadığını belirten Fehmi Moğoldayı isimli vatandaş, "Müzemiz çok güzel. Gezdim, baktım çok anlamlı bir müze olmuş. Müzede o hain gece yaşanan bütün olaylar kurulan ekranlar vasıtasıyla gayet iyi bir şekilde saat saat anlatılıyor. Müze o geceki duyguları, anları bize tekrar yaşatıyor, o hain kalkışmada yaşanan acıları hatırlatıyor. Müzedeki her ayrıntı bizim o anki milli duygularımızı yeniden yaşamamızı sağlıyor" diye konuştu.




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