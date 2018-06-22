Gaziantep’teki atık su tesisi yıl sonunda bitiyor

Yaklaşık maliyeti 103 milyon TL olan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, faaliyete geçmesi durumunda Oğuzeli, Nurgana, Yeşilkent ve bölgesine rahat bir nefes aldıracağını ifade eden GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Sacır Deresi’nin de eskisinden daha temiz olacağını belirtti. Mevcut merkez atık su arıtma tesisi kapasitesinin 200 bin metre küp/gün olduğunu ve bunun yeterli olmadığını da belirten Sönmezler, yeni tesisle kapasiteyi iki katına çıkardıklarını ve Sacır Deresi’nin pis kokulardan da arınacağını söyledi.

Sacır deresi artık temiz akacak

Gaziantep genelindeki atık suların Sacır Deresi havzasında bulunan 200 bin metre küp/gün (1 milyon kişi) kapasitesinde çalışabilen mevcut atık su arıtma tesisine kollektör hatları ile getirildiğini aktaran Sönmezler, “Gaziantep’in nüfus artışı ve sanayideki gelişmeler sonucunda mevcut atık su arıtma tesisi kapasitesi şehrin ihtiyaçlarını karşılayamıyordu. Bu durum Sacır Deresi ve havzasında ciddi derecede çevre ve sağlık sorunlarına yol açıyordu. Bizde bu bağlamda Sacır Deresi ve havzasının korunmasını ve mevcut atık su arıtma tesisinin kapasitesini arttırmak istedik” ifadelerini kullandı.

Nisan 2017 yılında merkez atık su arıtma tesisine ek olarak ikinci arıtma tesisi yapımına başladıklarını belirten Sönmezler, inşaatın yüzde 85’lik kısmının tamamlandığını kaydetti. Sönmezler, bu tesisin diğerlerinden ayrın özelliğinin azot ve fosfor gideriliminin yapılacak olmasını gösterdi.