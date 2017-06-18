Gaziantep’teki feci kazada ölenlerin otopsileri yapılıyor

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Çağlayan Mahallesi Şehit Sinan İnce Sokak üzerinde devrilen minibüsün altında ezilen ve metrelerce sürüklenen 4 çocuk annesi Nazire Tütüncüoğlu (28), 3 çocuğu bulunan Hasan ve Filiz Yavuz çifti hayatını kaybetmişti. Ölen 3 kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Burada yapılacak olan otopsi ve defin işlemlerinin ardından cenazelerin ailelere teslim edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, kazada hafif yaralanan Veysel B.’nin ise ayakta yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi.