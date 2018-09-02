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02 Eylül 2018 17:35

Gaziantep’teki kazada ölenler son yolculuklarına uğurlanıyor

Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler son yolcukluklarına uğurlanıyor.

Gaziantep’teki kazada ölenler son yolculuklarına uğurlanıyor

02 Eylül 2018 17:35


Gaziantep-Elbeyli karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazanın ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu ve Oğuzeli Devlet Hastanesi Morgu’na götürülen cenazeler, otopsi ve defin işlemlerinin ardından memleketlerine gönderildi.


Kamyon sürücüsü İbrahim Şahin ve kamyonda bulunan Sarıya Diker, Bahaddin Nakıboğlu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta dualarla son yolculuğuna uğurlandı.


Kazada hayatını kaybeden minibüs sürücüsü Ali Bor’un cenazesinin Yeşilkent Mahallesi mezarlığında defnedildiği öğrenilirken, Hüseyin Deniz ile Murat Demirel’in cenazeleri Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine, Mustafa Altunbaş’ın cenazesi Gaziantep’in Yavuzeli ilçesine defnedilmek üzere gönderildi. Fatma Molla’nın cenazesi ise ülkesine götürülmek üzere Elbeyli Sınır Kapısı’na gönderildiği bildirildi.




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