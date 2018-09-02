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02 Eylül 2018 14:34

Gaziantep’teki kazada ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor

Gaziantep’te tarım işçileri taşıyan kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen 8 kişiden otopsi işlemleri tamamlananlar ailelerine teslim ediliyor.

Gaziantep’teki kazada ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor

02 Eylül 2018 14:34


Gaziantep-Elbeyli karayolunda tarım işçilerini taşıyan kamyonet ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi ölmüş 19 kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından otopsi ve defin işlemleri için Oğuzeli Devlet Hastanesi Morgu ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na getirilen cenazelerden, otopsi ve defin işlemleri tamamlananlar ailelerine teslim ediliyor.


Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda bulunan 82 yaşındaki Hüseyin Deniz ve 18 yaşındaki Murat Demirel’in cenazeleri, işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


Oğuzeli devlet Hastanesi’ndeki 6 kişinin ise otopsi defin ve ailelerine teslim işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.




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