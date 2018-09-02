Gaziantep’teki kazada ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor

Gaziantep-Elbeyli karayolunda tarım işçilerini taşıyan kamyonet ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi ölmüş 19 kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından otopsi ve defin işlemleri için Oğuzeli Devlet Hastanesi Morgu ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na getirilen cenazelerden, otopsi ve defin işlemleri tamamlananlar ailelerine teslim ediliyor.

Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda bulunan 82 yaşındaki Hüseyin Deniz ve 18 yaşındaki Murat Demirel’in cenazeleri, işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Oğuzeli devlet Hastanesi’ndeki 6 kişinin ise otopsi defin ve ailelerine teslim işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.