Gaziantep’teki kazada yaralılardan biri öldü

Gaziantep’ten Nizip istikametine seyir halinde olan 19 BL 860 plakalı yolcu minibüsü, Gaziantep-Nizip karayolunun 5. kilometresinde, Gaziantep istikametinden gelen ve hatalı sollama yaptığı ileri sürülen 31 KJK 27 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralı olan Behçet Aslan tedavi gördüğü Şehitkamil Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aslan’ın cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Aslan’ın cenazesi otopsi işlemlerin ardından memleketi Birecik’te toprağa verilecek.