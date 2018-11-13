Gaziantep'teki oda ve borsa yöneticileri Nizip'te buluştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nin başlatmış olduğu '81 İle 81 Akademik Danışman' projesi kapsamında Gaziantep ili Oda ve Borsa yetkilileri Nizip Ticaret Odası'nda bir araya geldi. Gaziantep'te ve ilçelerde faydalı olan bilgileri paylaşmak için toplandıklarını belirten Gaziantep İli Akademik Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, "Bizler de oda ve borsalarımıza üniversite olarak katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Avrupa İşletmeler Ağı ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmak istediklerini ifade eden Akademik Danışmanı Doç. Dr. Yılmaz, "Bu ağı oda ve borsalarımızın aktif olarak kullanmasını istiyoruz çünkü KOSME tarafında ayrılmış ciddi bir bütçesi bulunmaktadır. Odalar ve borsalar KOSGEB aracılığıyla bu desteklerden faydalanarak çalışmalar yapabilmektedir. Amacımız burada sadece parasal bir bütçeyi kullanmak değil Avrupa İşletmeler Ağı'nı kullanarak işletmeleri birbirileriyle buluşturmaktır. Bu amaçla değişik ülkelerde ve şehirlerde zaman zaman fuarlar yapılıp network adıyla platformlar oluşturularak B2B dediğimiz karşılıklı firmaların birbirileriyle görüşmeleri sağlanmaktadır. Bu şekilde ciddi iş bağlantıları yapılabiliniyor. Biz Gaziantep olarak alan tarafında da satan tarafında da olabiliriz. Bu tamamen işletmelerimizin perspektifleri ile alakalı bir durumdur. Bu konuyu biz özellikle oda ve borsalarımızın genel sekreterliklerine anlatarak bildiklerimizi sizinle paylaşalım ki sizlerde kendinizin muhatap olduğu iş çevrelerini bu platforma katmak için mücadele etme fırsatı bulabilmelisiniz. Özellikle ülkemizde ithalatı azaltıcı ihracatı arttırıcı çalışmalar konusunda Avrupa İşletmeler Ağı'nın katkı sağlayacağına inandığım için bugünkü toplantımızın ana konusunu oluştursun istedim" şeklinde konuştu.

Düzenlenen toplantıda Teknoloji Transfer Ofisi Uzmanı Hasan Sina Uğurluer tarafından katılımcılara Avrupa İşletmeler Ağı hakkında sunum yapılarak ilgili konular ile ilgili görüş alışverişi yapıldı.

Gaziantep İli Oda ve Borsalar toplantısına Gaziantep Ticaret Odası Genel Sekreteri Figen Çeliktürk, Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf İymen, Gaziantep KOSGEB Müdürlüğü Uzmanı Muhammet Paksoy, Nizip Ticaret Odası Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu, Nizip Ticaret Borsası Genel Sekreteri M.Eray Ölçal, İslahiye Ticaret Odası Genel Sekreteri Haşim Erdoğan ve Nizip KOSGEB Temsilcisi Mustafa Aydın, Nizip Ticaret Odası Sanayi Müdürü Suat Demirbilek de katıldı.