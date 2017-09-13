Gaziantep’teki öğrencilerin uyum haftası başarıyla devam ediyor

2017-2018 eğitim öğretim yılında ilk kez okula gidecek ve beşinci sınıfa geçen öğrencilere uygulanan uyum haftası etkinlikleri, Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu ve Ortaokulunda başarıyla devam ediyor.

Yeni eğitim sezonunda kuruluşunun 54. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarındaki uyum etkinliklerine öğrencilerin yanı sıra velileri de ilgi gösteriyor. Uygulamalarda okulla ilgili öğrencilere birçok bilgiler aktarılırken okul ve sınıf kurallarının yanı sıra birlikte eğitim öğretim görecekleri arkadaşlarıyla aralarındaki ilişkileri geliştirmeye yönelik de bilgiler veriliyor. Sınıf öğretmenleri eşliğinde eğitim gören öğrenciler okulumu tanıyorum programı çerçevesinde de okulda çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ortak kullanım alanlarını ve okulun diğer bölümlerini mercek altına alıyor. Başarıyla uygulanan programının 15 Eylül Cuma günü sona ereceğini ifade eden GKV Özel İlkokulu Müdürü Mustafa Şenel “2017-2018 eğitim öğretim yılının startını geçtiğimiz hafta öğretmenlerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz hizmet içi eğitim programlarımızla verirken 11 Eylül pazartesi itibarıyla birinci sınıf öğrencilerimize yönelik uyum haftası programımızı başarıyla sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin yanı sıra velilerimizin de yoğun ilgi gösterdiği program kapsamında öğrencilere sınıf içi ve okul içi kurallar anlatılırken çeşitli etkinliklerle öğrenciler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi de sağlanıyor. Öğretmenleriyle ilk kez tanışan öğrencilerimizin okulun çeşitli birimlerini tanımaları da sağlandı. Velilerimizle de eğitim süresince koordinasyon sağlanarak okul aile ve öğretmen iş birliğinin geliştirilmesi yönünde karşılıklı görüş alışverişlerimiz oldu. Program okullarımızda başarıyla uygulanıyor. 15 Eylül Cuma günü son bulacak olan programın ardından 18 Eylül Pazartesi günü normal eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacağız” dedi.

GKV Özel Ortaokulu Müdürü Nadir Gürsel ise uygulamalar ile öğrencilerde önemli davranış ve kazanımların elde edildiğini ifade etti.