Gaziantep’teki terör saldırısında yaralanan polis memuru Hakan İmrak’ın tedavisi kaldırıldığı hastanede sürüyor.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yapılan silahlı saldırıda yaralanan polis memuru Hakan İmrak’ın tedavisine kaldırıldığı özel hastanede devam ediliyor. 6 yıllık polis memuru olduğu öğrenilen Hakan İmrak’ı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de ziyaret ettiği belirtildi. Bekar olduğu ifade edilen İmrak’ın Gaziantep’ten önce İstanbul ve Şırnak’ta görev yaptığı bildirildi.

Dün akşam ameliyat olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği ifade edilen polis memurunun göz hastanesine sevk edilmesi bekleniyor.