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16 Nisan 2017 10:05

Gaziantep’teki sandıklarda 5 bin 500 polis ve jandarma görev aldı

Gaziantep’te sabah 07.

Gaziantep’teki sandıklarda 5 bin 500 polis ve jandarma görev aldı

16 Nisan 2017 10:05

00’de başlayan referandum için oy kullanma işlemlerinde 5 bin 500 polis ve jandarma görev aldı.


Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve yeni anayasa için yapılan halk oylaması, Gaziantep ve ilçelerindeki okullarda kurulan 3 bin 345 sandıkta saat 07.00’de başladı. Toplam 1 milyon 178 bin 748 seçmenin bulunduğu kentte vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanma işlemi için sandıklara geldi. Yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı kentte toplam 5 bin 500 polis ve jandarma görev yapıyor. Kente süren oy kullanma işlemi akşam saat 16.00’da sona erecek.



Önceki referandumlar


2014 yılında Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 51,79 oy olarak Cumhurbaşkanı seçildiği halk oylamasında, Gaziantep’ten Erdoğan’a yüzde 60.44 oy çıkmış, diğer iki adayın toplamı ise yüzde 39.56 olmuştu.


2010 yılında 26 maddelik anayasa değişiklik paketi ise yapılan referandumda, yüzde 57.88 evet, yüzde 42.12 hayır oyu ile kabul edilmişti. Bu referandumda ise Gaziantep’te kayıtlı bulunan 984 bin 683 seçmenden 716 bin 358 kişi oy kullanmış, toplamda yüzde 72.75’lik katılım olmuştu. 2010 referandumunda Gaziantep’ten yüzde 69.94’lük evet oyu çıkarken, yüzde 30.05’lik bir kesim ise hayır demişti.




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