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28 Haziran 2018 18:26

Gaziantep’teki terör operasyonunda 7 tutuklama

Gaziantep’te 24 Haziran seçimleri öncesinde eylem hazırlığındaki terör örgütlerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 15 kişiden 7’si tutuklandı.

Gaziantep’teki terör operasyonunda 7 tutuklama

28 Haziran 2018 18:26


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 15 kişi gözaltına alınmıştı. Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle örgüt adına provokatif eylemlerde bulunacağı değerlendirilen, sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yapan, terör örgütünün propagandasını yaparak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine hakaret ettiği tespit edilen ve bu hususta hakkında ihbar bulunan kişilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 15 kişi, sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Bir kişi de çıkarıldığı adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.




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