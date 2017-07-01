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01 Temmuz 2017 19:51

Gaziantep’ten 6 ayda 3,2 milyar dolarlık ihracat

Gaziantep’ten 2017 yılının ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 oranında artışla 3 milyar 187 milyon 100 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Gaziantep’ten 6 ayda 3,2 milyar dolarlık ihracat

01 Temmuz 2017 19:51


Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep’in ilk altı ayda, en fazla ihracat yapan 10 il arasında beşinci sıradaki yerini koruduğunu söyledi. Konukoğlu, Gaziantep’in 174 ülkeye ulaştığını belirterek, "Geleceğe yönelik pozitif bakışımızı koruyoruz ve moralimizi yüksek tutuyoruz. Gaziantep gerek girişimcilik ruhu gerekse de dinamik yapısı ile dünyanın 174 ülkesine ulaşmış birçok başarı hikayesi olan şehirdir” dedi.


Yılın ikinci yarısında üretim ve ihracatın artacağına inandıklarını belirten Konukoğlu, “Bütün sorunlara rağmen yılın ilk yarısında ihracatımız yüzde 1,6 oranında arttı. Var gücümüzle çalışmaya, üretmeye ve ihracata devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Gaziantep’in 2017 Haziran ayı ihracatının 468 milyon 892 bin dolar olarak gerçekleştiğini anımsatan Konukoğlu, “Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 oranında bir düşüş olmasına rağmen yılın ikinci yarısında bu tabloyu pozitife çevireceğimizden şüphemiz yoktur” diye konuştu.


Konukoğlu, sanayicinin üretim kabiliyeti ve hükümetin politikaları sayesinde çevre ülkelerdeki tabloya rağmen ihracatın artmasının, bir başarı hikayesi olduğuna vurgu yaparak, üretime, istihdama ve ihracata katkı sunanlara teşekkürlerini sundu.




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