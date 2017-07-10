Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 10:54

Gaziantep’ten Adıyaman’a yeminli lezzet transferi

Yaklaşık yarım asrı aşkın süredir Gaziantep’te tüm ustalarının yemin ederek ürettiği baklavalar, Adıyaman’da da müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Gaziantep’ten Adıyaman’a yeminli lezzet transferi

10 Temmuz 2017 10:54


Yeminli baklavacı olarak bilinen ve sektörde 40 yıllık deneyimi ile Gaziantep baklavasını geleneksel yöntemlerle imal eden Hamido Baklavaları, Adıyaman’da franchise bayisini açtı. Adıyaman merkezde AKEDAŞ karşısında bulunan Hamido Baklavaları Adıyaman Bayisi açılışı yoğun bir katılımla ve dualarla yapıldı.


Adıyamanlı Gurmelere Açık Davet


Hamido Baklavaları kurucu ortağı ve ustası Emre Bilge "Atalarımızdan bizlere emanet edilen ve el emeği göz nuru işlediğimiz Gaziantep Baklavasını Türkiye’nin her yerine ulaştırmak istiyoruz. Hamido yeminine sadık kalarak evlatlarımıza yedirmeyeceğimiz hiçbir ürünü imal etmiyor ve satmıyoruz. Tamamen doğal, katkısız, 1. Sınıf malzeme ve ustalıkla imal edilen baklavamızın tadına bakanlar farkımızı hemen fark ediyorlar. Burada kalitede, malzemenin yanında yufkanın tamamen hünerli ellerde açılması ve geleneksel taş fırında pişirilmesi de büyük rol oynuyor. Bu kalite ile Adıyaman’da da tarih yazacağımıza gönülden inanıyoruz. Adıyamanlı tüm gurmeleri bayimize bekliyoruz. Ürün çeşitlerimizi Hamido.com.tr internet sitemiz üzerinden tüm halkımız görebilirler" dedi.


Yeni Bayiliklerle Devam Edeceğiz


Adıyaman’da Gaziantep Baklavası hususunda eksikliği görerek ilk adımı attıklarını dile getiren Hamido Baklava & Fıstık Adıyaman bayisi Süleyman Dilek, "Amacımız kaliteli, lezzetli, hijyenik ortamda ve tamamen ettiği yemine sadık bir şekilde imal edilen gerçek Gaziantep Baklavasını tüm Güneydoğumuzla buluşturmaktır. Bugün ilk adımı memleketimiz Adıyaman’la yaptık. İlerleyen zaman diliminde yeni bayiliklerle yolumuza devam edeceğiz. Biz baklavada gerçekten Türkiye’nin en iyisiyiz. Bunu lezzeti test edenler hemen fark ediyorlar" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    40°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:11
  • Güneş :05:12
  • Öğle :12:46
  • İkindi :16:38
  • Akşam :20:00
  • Yatsı :21:45
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!