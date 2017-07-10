Gaziantep’ten Adıyaman’a yeminli lezzet transferi

Yeminli baklavacı olarak bilinen ve sektörde 40 yıllık deneyimi ile Gaziantep baklavasını geleneksel yöntemlerle imal eden Hamido Baklavaları, Adıyaman’da franchise bayisini açtı. Adıyaman merkezde AKEDAŞ karşısında bulunan Hamido Baklavaları Adıyaman Bayisi açılışı yoğun bir katılımla ve dualarla yapıldı.

Adıyamanlı Gurmelere Açık Davet

Hamido Baklavaları kurucu ortağı ve ustası Emre Bilge "Atalarımızdan bizlere emanet edilen ve el emeği göz nuru işlediğimiz Gaziantep Baklavasını Türkiye’nin her yerine ulaştırmak istiyoruz. Hamido yeminine sadık kalarak evlatlarımıza yedirmeyeceğimiz hiçbir ürünü imal etmiyor ve satmıyoruz. Tamamen doğal, katkısız, 1. Sınıf malzeme ve ustalıkla imal edilen baklavamızın tadına bakanlar farkımızı hemen fark ediyorlar. Burada kalitede, malzemenin yanında yufkanın tamamen hünerli ellerde açılması ve geleneksel taş fırında pişirilmesi de büyük rol oynuyor. Bu kalite ile Adıyaman’da da tarih yazacağımıza gönülden inanıyoruz. Adıyamanlı tüm gurmeleri bayimize bekliyoruz. Ürün çeşitlerimizi Hamido.com.tr internet sitemiz üzerinden tüm halkımız görebilirler" dedi.

Yeni Bayiliklerle Devam Edeceğiz

Adıyaman’da Gaziantep Baklavası hususunda eksikliği görerek ilk adımı attıklarını dile getiren Hamido Baklava & Fıstık Adıyaman bayisi Süleyman Dilek, "Amacımız kaliteli, lezzetli, hijyenik ortamda ve tamamen ettiği yemine sadık bir şekilde imal edilen gerçek Gaziantep Baklavasını tüm Güneydoğumuzla buluşturmaktır. Bugün ilk adımı memleketimiz Adıyaman’la yaptık. İlerleyen zaman diliminde yeni bayiliklerle yolumuza devam edeceğiz. Biz baklavada gerçekten Türkiye’nin en iyisiyiz. Bunu lezzeti test edenler hemen fark ediyorlar" diye konuştu.