Gaziantep'ten Suriye'ye sivil toplum köprüsü

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı askeri harekatları sonucunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin denetim ve asayişi sağladığı bölgelerde yaşayan halkın kalkınmasına katkı sağlayabilmek amacıyla bir heyet ziyareti organize edilmesi ve buralarda yerleşik iş insanlarının teşkilatlanmasına yönelik görüşmelerde bulunulması konusunda Gaziantep'te yerleşik meslek kuruluşlarının harekete geçirilerek bir heyet teşekkülü ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerini görevlendirdi.

Bu kapsamda Hatay, Kilis ve Gaziantep Valilikleri ile koordinasyon halinde Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı A. Fikret Kileci başkanlığında oluşturulan heyete Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Delioğlu, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cesim Arslan ve Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Küsbeoğlu ile birlikte kuruluşların genel sekreter ve yardımcıları katıldı.

26 Eylül 2018 Çarşamba günü gerçekleştirilen Afrin ziyaretinde 7 ilçe merkezinin Mahallî Meclis başkanları ile 27 Eylül 2018 Perşembe günü ise Cerablus Mahallî Meclis Başkanı ve iş adamlarından oluşan bir heyet ile istişare toplantıları yapıldı. Toplantılar ile ilgili olarak bir açıklama yapan heyet başkanı ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı A. Fikret KİLECİ, sivil toplum kuruluşları için bir zemin oluşturulması ve bu alanda kurumsal yapıların oluşabilmesinin Suriye'deki normalleşmenin en önemli göstergesi olduğunu belirtti.

Başkan Kileci, Gaziantep'te yerleşik sivil toplum kuruluşlarının en yetkili kişilerinden oluşan heyetin bu alandaki bir yapılanmaya her türlü desteği vermeye hazır olduklarını, bunun için gerekli bilgi, tecrübe ve insan kaynağı donanımına sahip olduklarını ve Suriye'de güvenlik endişelerinin giderilmesine paralel olarak kurulacak yeni düzenle birlikte, her türlü teknik destek ve tecrübe paylaşımı konusunda işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Geçmişte Suriye'de sivil toplum konusunda bir tecrübe birikimi olmadığından hareketle sivil toplum yapılanması için öncelikle zihinlerin hazırlanması gerektiği, bu amaçla belirli bir plan dahilinde karşılıklı toplantıların yapılmasının gerekli olduğunu vurgulayan Kileci, bireysel düşünce ve beklentilerin bir kenara bırakılarak birlikte ve toplam fayda için emek harcanmasının gerekli olduğunu belirtti.

Başkan Kileci, sektörel ayrımlara göre farklı sivil toplum kuruluşları oluşturulması için henüz erken olduğunu ancak farklı fonksiyonları bir arada toplayan şemsiye bir sivil toplum kuruluşu ile mevzuat altyapısının oluşturulması ve kurumsal bir işlerlik kazanılmasının çok önemli olduğu, ticari ve ekonomik sorunların çözümü için bireysel girişimlerden ziyade geniş temsil gücüne sahip kurumsal yapılar eli ile yürütülen girişimlerin daha etkili olduğu, bireysel fayda değil toplumsal faydayı artırmanın asıl amaç olması gerektiğini vurguladı. Her platformda Gaziantep kurum ve kuruluşları olarak birlik ve beraberlik sergilendiğini, Suriye'de oluşmakta olan yeni düzen için de bakanlıklarımızın denetim, gözetim ve talimatları çerçevesinde aynı birlik ve beraberliğin sergileneceğinden emin olunduğu vurgulayan Kileci, heyete iştirak eden diğer mesleki kuruluş temsilcilerinin tamamının, bu konuda hep birlikte ortak hareket ederek Suriye'de oluşturulacak sivil toplum yapılanmaları için öncülük edebileceklerini, bu konuda her türlü fedakarlığa ve görevlendirmeye hazır olduklarını ayrı ayrı vurguladı.

Yaptığı açıklamada Başkan Kileci, göstermiş oldukları ilgi, sahiplenme ve işbirliği açısından Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Küsbeoğlu'na teşekkür etti.