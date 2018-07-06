Gaziaptep’te Hububat Emtia Merkezi kuruluyor

GTB Başkanı Mehmet Akıncı, İpekyolu kalkınma Ajansının (İKA) mali desteğiyle hizmete açılacak olan merkezin, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve pazarlanması noktasında Gaziantep’e önemli bir potansiyel kazandıracağını söyledi. GTB Hububat Emtia Merkezi projesine, Kalkınma Bakanlığı Cazibe Merkezleri Destekleme programı kapsamında hibe desteği ön onayının çıktığını belirten Akıncı, “2015 yılından bu yana üzerinde büyük bir hassasiyetle çalıştığımız projemizde önemli bir aşama daha kaydettik. Şehrimizi tarımsal üretimde cazibe merkezi haline dönüştürecek olan projeye İKA tarafından 6 milyon lira hibe desteği katkısı sağlanacak. Projelendirme ve yer temini çalışmalarını tamamladığımız Emtia Merkezi geniş bir hizmet yelpazesine sahip olacak” dedi. Dünya tarım pazarlarında kalıcı ve söz sahibi olmanın sektöre öncülük edecek yatırımlarla mümkün olabileceğini kaydeden Akıncı, açıklamalarında şu görüşlere yer verdi:

“Gaziantep tarımsal ürünlerin işlenmesi, iç ve dış pazarlanması noktasında ülkemiz adına önemli bir misyon üstlenmekte. Sektörde kümelenmeye katkı sağlayacak ve depolama sorununa köklü çözüm getirecek olan hububat Emtia Merkezi de bu alandaki mevcut potansiyelimizi çok daha üst seviyelere taşıyacak. Yaklaşık 700 dönüm açık alan üzerinde kurulacak olan Emtia Merkezimizin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren tüm hububat tüccarlarımıza hitap etmesini hedefliyoruz. Elektronik satış salonu, modern laboratuvarı, tüccar ofisleri, depoları ve sosyal tesisleri ile ihtiyaç duyulan birçok donanımı bünyesinde barındıracak olan merkez bu alanda Türkiye’ye örnek teşkil edecek.”

Dünyanın en büyük borsalarından Chicago Ticaret Borsasının satış salonuna benzer bir satış salonunun Gaziantep Emtia Merkezi içerisinde inşa edileceğini vurgulayan Akıncı, “Satış salonunda büyük dijital ekranlarda ürün fiyatları belirtilecek. Kurulacak akredite laboratuvarlar ile hızlıca özellikleri belirlenen ürünler bantlı sistem aracılığıyla tüccarların önüne gelecek. Kantarda tartımı yapılan ürünler, öncelikle pnömatik sistemle laboratuvara analize gönderilecek. Ardından da analizi yapılan ürünler sonuçları ile birlikte yine satış salonlarındaki bantlı sistem aracılığıyla tüccarlara ulaştırılacak. Satışı gerçekleştirilen ürünlerin özellikleri, fiyatları ve miktarları elektronik ekranlarda ve web-sitesinde anlık olarak yayınlanacak” ifadelerini kullandı.

Akıncı ayrıca, lisanslı depoların haricinde kurulacak olan depolar sayesinde ise çiftçiler ve tüccarların kendi ürünlerini bu alanlarda muhafaza edebileceklerini sözlerine ekledi.