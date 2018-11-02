GAZİBİS 20 bin kişi taşıdı

Türkiye'nin en çok göç alan şehirlerinden birisi olan Gaziantep'te artan nüfusla beraber ulaşım noktasında yaşanan sıkıntıları en aza indirmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda kent merkezine bisiklet yolları yaptı. İlk etapta Karataş Mahallesi 56060 ile 56092 Nolu Cadde (1,6 km) ve Alleben Göleti Piknik Alanı yoluna (2,6 km) toplamda 4,6 km bisiklet yolu yapan Büyükşehir Belediyesi, bu projesini daha sonra şehir geneline yaydı. Gaziantep Ulaşım Ana Planı (GUAP) kapsamında bisiklet yol yapımını Olay Medya Kavşağı güneyi, Hastaneler Bölgesi civarı, Lojmanlar Caddesi, Kasap Ahmet Sokak, İstasyon Caddesi, Korutürk Caddesi, Eski Dülük Caddesi, Tekel Caddesi, Oto İşletme Sokak, 52009 Nolu Cadde, Kamil Ocak Caddesi, Nail Bilen Caddesi, Mithat Enç Caddesi, Ömer Asım Aksoy Caddesi, Kemal Köker Caddesi, Atatürk Bulvarı, Ordu Caddesi olmak üzere toplamda 12 kilometre 175 metre bisiklet yolu yaptı. Öte yandan Yeşilvadi Parkı'na 18,7 kilometre, Akkent-Karataş arasına da 14,5 kilometre bisiklet yolu yapım çalışmalarının devam ettiği belirtildi. 2017 yılından buyana şehir içerisine yaklaşık olarak 12 kilometre bisiklet yolu yapan Büyükşehir Belediyesi, Kalealtı, Eski Stadyum, 15 Temmuz Meydanı, Maanoğlu Parkı (SankoPark), Masal Parkı, Harikalar Diyarı ve GAÜN olmak üzere 7 istasyona 108 bisiklet (GAZİBİS) yerleştirdi. Bu istasyonlarda son bir yıl içinde 20 bin 207 kişi toplam 181 bin 863 kilo metre yol kat ederek trafik akışını rahatlattı.

GAZİBİS 54 bin kez kiralandı

Bu arada Gazi Ulaş bünyesinde hizmete giren GAZİBİS yine son bir yıl içerisinde 54 bin 618 kez kiralandı. Saatliği 1 TL olan kiralama yönetimini kullanan vatandaşlar, bisiklet kullanımından sonra 1 saat içinde belediye otobüsüne de ücretsiz biniş yapabiliyor. Vatandaşlar bu kiralama yönetmi ile ortalama 491 bin 562 kilo metre yol yaptılar.