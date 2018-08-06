Gazikent Bölgesinde tahrip olan yollar yenileniyor

Yapılan çalışmalardan memnun kalan vatandaşlar, çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür etti.

Yaz aylarıyla birlikte ilçe genelinde hummalı bir asfalt çalışması yürüten Şehitkamil Belediyesi, bir yandan altyapısı tamamlanmış yolları asfaltlarken bir yandan da tahrip olan yolların onarımını gerçekleştiriyor. Şehitkamil Belediyesi, son olarak Gazikent Mahallesi, Atakent Mahallesi ve Belkıs Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürdü. Hummalı bir çalışma yapan Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, birçok cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışması yaptı. Gazikent, Atakent ve Belkıs Mahallelerinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yapılan çalışmalarla mahallelerindeki asfalt sorununun çözüldüğüne dikkat çeken Atakent Mahalle Muhtarı İsa Polat, “Şehitkamil ilçemiz gerçekten metropol ve büyük bir ilçe konumunda. Mahallemiz de ilçemizin büyük mahallelerinden biridir. Mahallemizdeki 40 nolu cadde ve sokaklarımız yoğun araç trafiğine maruz kaldığından dolayı bayağı bir tahrip olmuştu ve araç sahipleri için sıkıntı veriyordu. Bu konuyla ilgili de Şehitkamil Belediyemiz tarafından çalışmalara başlandı. Şu anda hummalı bir çalışma yapan belediye ekipleri, asfaltlama işlemlerini sürdürüyor. Mahalle aralarındaki sokaklarımız da yeniden asfaltlanıyor. Yapılan çalışmalarla birlikte cadde ve sokaklarımızda eksik hiçbir yer kalmayacak. Yapılan bu hizmetlerden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.