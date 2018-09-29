Gazikentten gaziler için motosiklet turu

Gaziler Haftası etkinlikleri kapsamında Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Türk Chopper Motosiklet Kulübünce düzenlenen "Gaziler Sürüşü"nün altıncısı yapıldı.

Şahinbey Belediyesi, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Türk Chopper Motosiklet Kulübünce düzenlenen "Gaziler Sürüşü"nün altıncısı Demokrasi meydanından başlayarak şehir turu atıldı.

Etkinlikte motosiklet kullanan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehitlerin ve gazilerin vatan için kanlarını ve canlarını ortaya koyduğunu söyledi. Organizasyonu geleneksel hale getirdiklerini ifade eden Tahmazoğlu, "Gazilerimize ve şehitlerimize minnetlerimizi arz ediyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda motor sürüşümüzü gerçekleştireceğiz" dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şubesi Başkanı Mehmet Yeter de etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Şahinbey Belediyesine teşekkür ederek, durmak yok yola devam edileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından grup, güvenlik önlemeleri altında motosiklet turuna başladı.