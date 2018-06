Gazikültür A.Ş.’den yeni bir Gaziantep Yemekleri kitabı

Ş., Mehmet Ragıp Güzelbey tarafından hazırlanan ‘Şiveydiz-Gaziantep Mutfağı’ adlı kitabı yayımladı.

Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Gaziantep’in UNESCO tarafından tescil edilen mutfağından lezzetler ortaya koyduğu bir yemek kitabı daha çıkardıklarını söyledi. Daha önce Gaziantep mutfağının leziz yemeklerini bir araya getiren ve Özden Özsabuncuoğlu tarafından hazırlanan ‘Dört Mevsim Gaziantep Yemekleri’ adlı çalışmayı kitaplaştırdıklarını belirten Yakar, şimdi de ulusal ve uluslararası arenada Gaziantep yemekleri üzerine çalışmalar yapan Mehmet Ragıp Güzelbey’in ‘Şiveydiz-Gaziantep Mutfağı’ isimli eserini yayınladıklarını belirtti. Yemek kültürünün, genel kültür kavramının altında yer alan bir alt unsur olduğunu ifade eden Yakar, “Her toplumda önemi değişik derecelerde olmakla beraber, yemek Türk toplumunda bir sosyal kaynaşma ve yakınlaşma aracı ve son derece önemli bir husustur. Gaziantep mutfağı 2015 yılında UNESCO tarafından yaratıcı şehirler ağına dahil edilerek dünya lezzetleri arasında haklı bir gurura sahip oldu. İşte bizler de Gazikültür A.Ş. olarak GazianteP’in bu zengin mutfağını değişik yemek tarifleriyle kayıt altına alarak günümüz ve gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz” dedi.

‘Şiveydiz-Gaziantep Mutfağı’ adlı çalışma ile Gaziantep’in zengin ve sağlıklı mutfağında yer alan yemekleri fotoğraf görselleriyle ve basit tarifleriyle ortaya konulduğunu belirten Yakar, “Uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olan kitapta yemek yaparken et ve malzeme seçiminin nasıl olması gerektiği, yemek pişirilmesinde ateşin hangi ayarda olması gerektiği, baharatların ve diğer malzemelerin ne oranda kullanılması gerektiği hakkında da akılda kalıcı bilgiler yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Yakar, kitap hakkında özetle şu bilgileri verdi, “Kitap, börekler, cacık-piyaz-salatalar, çorbalar, dolma ve sarmalar, kebaplar, köfteler, lahmacunlar, pilavlar, sade ve salçalı tencere yemekleri, yoğurtlu yemekler, zeytinyağlı ve yumurtalılar, tatlılar olmak üzere toplam 12 bölümden meydana geliyor. Ayrı ayrı kategorize edilen her başlık altında o türdeki yemek tarifleri mevcut. Her bölüm öncesinde o bölüm yemeklerinde bilinmesi gereken hususlar hakkında açıklayıcı bilgiler yer almış. Kitabı farklı kılan bir özellik de her tarifin altında o yemeği farklı kılacak kısa notlar verilerek okuyucunun bilgilendirilmesidir” diye konuştu.

Yakar, 264 sayfadan meydana gelen kitabın, Türkiye çapındaki kitapçılarda ve internet sitelerinde satışa çıkarıldığı gibi, Gaziantep Zeugma Müzesi ile Arkeoloji Müzesi mağazalarında da satışa sunulduğunu kaydetti.