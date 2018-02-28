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28 Şubat 2018 17:02

Gazişehir, AÇ Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1.

Gazişehir, AÇ Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

28 Şubat 2018 17:02

Lig’in 25. haftasında deplasmanda Akın Çorap Giresunspor’a konuk olacak olan Gazişehir Futbol Kulübü, hazırlıklarını tamamladı.


Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Isınma ve 5’e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde ise karşılaşma öncesi son taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanı Futbol Şube Sorumluları Erhan Özmen ve Yusuf Demsoy da yerinde takip etti. Kırmızı-siyahlılar bu antrenmanla birlikte hazırlıklarının Gaziantep etabını tamamlayarak, bugün saat 16.00’da karşılaşmanın oynanacağı Giresun’a hareket etti.


Gazişehir’in yarın saat 11.00’de Giresun’da yapacağı son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa gireceği öğrenildi.




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