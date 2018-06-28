Gazişehir, Avusturyalı golcü Chabbi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep transfer çalışmalarına hız verdi. Süper Lig hedefiyle kadrosunu güçlendirmeye devam eden kırmızı-siyahlılar Tunus asıllı Avusturyalı golcü futbolcu Seifedin Chabbi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak Avusturya’nın SV Ried kulübünde forma giyen golcü futbolcu geçtiğimiz sezon ligde çıktığı 37 maçta attığı 25 gol, 6 asistlik performansla dikkat çekmiş ve adından söz ettirmeyi başarmıştı. Başarılı futbolcu Chabbi, Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun da katılımıyla düzenlenen imza töreninde kendisini 3 yıllığına Gazişehir Gaziantep kulübüne bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Seifedin Chabbi

4 Temmuz 1993 yılında Avusturya’nın Bludenz kentinde dünyaya gelen Chabbi, futbola da doğduğu şehrin takımı olan Bludenz FC’de başladı. 1,89 cm boyundaki golcü futbolcu, güçlü fiziği ve gol vuruşlarındaki ustalığıyla adından söz ettirmeyi başardı. Avusturya’daki dikkat çeken özellikleriyle Almanya takımlarından Hoffenheim’a transfer oldu ve bu takımın alt yaş kategorilerinde forma giydi. Chabbi daha sonra ise FC St. Gallen, Sturm Graz ve son olarak ise SV Ried takımlarının formasını giydi. Kariyerinde 273 resmi müsabakaya çıkan Chabbi, bu karşılaşmalarda 99 gol atarken, 38’de asist yapma başarısı gösterdi. Aslen Tunuslu olan Chabbi, geçtiğimiz sezon ise gösterdiği performansla bir çok Avrupa takımının da radarına girmeyi başardı. SV Ried formasıyla çıktığı 37 karşılaşmada 25 gol atma başarısı gösterdi. Chabbi ayrıca geçtiğimiz sezonu Avusturya 1. Lig’i gol kralı olarak tamamlamıştı.