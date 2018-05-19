Gazişehir Futbol Kulübü’ne Avrupa’dan destek

Açık alan Hokeyi Süper Ligi’nde 2 etap halinde oynanan müsabakalarda namağlup ve rakiplerine rekor seviyede gol atarak şampiyon olan Polisgücü kadınlar Hokey takımı oyuncuları, Viyana’da Avrupa Şampiyon Kulüpler Açık Alan Hokey Şampiyonası ilk maçında da Hırvatistan’ın HAHK Mladost takımını 6-0’lık farklı bir sonuçla yenmeyi başarmıştı. Avrupa’da da Gaziantep fırtınası estiren kadın hokeyciler, videolu mesajda Türk Bayrağı açtı. Kadın hokeyciler, Bursa’da oynanacak Play-Off final müsabakasında B.B. Erzurum ile karşılaşacak olan Gazişehir Futbol Kulübü futbolcularına başarı diledi.