Gazişehir Gaziantep 25 Haziran’da top başı yapıyor

Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep yeni sezon hazırlıklarına başlıyor.

Geçtiğimiz sezon play-off finali oynayan ve finalde B.B. Erzurumspor’a kaybeden Gazişehir Gaziantep, yeni sezon için 25 Haziran Pazartesi günü yeni Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak yönetiminde top başı yapacak.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız, 2018-2019 sezonu hazırlıkları için 25 Haziran Pazartesi günü saat 12:00’de Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Tesislerimizde toplanacaktır. Takımımız, 10-11-12 Ağustos tarihlerinde başlayacak olan Lig 2018-2019 sezonu hazırlıkları ilk etap çalışmasını tesislerimizde gerçekleştirecektir" ifadelerine yer verildi.