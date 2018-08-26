Gazişehir Gaziantep - Adana Demirspor maçının ardından

Lig üçüncü haftasında sahasında Adana Demirspor’u konuk eden Gazişehir Gaziantep, Pote’nin 18. dakikada attığı golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Gaziantep Kalyon Stadı’nda Adana Demirspor’u konuk eden Gazişehir Gaziantep etkisiz bir performans gösterdiği maçta mağlubiyetten kurtulamadı. Gazişehir’de sezon başında Adana Demirspor’a dönen Pote’nin penaltı vuruşunu kurtaran yeni transfer Günay Güvenç dikkat çekerken, iki dakika sonra ceza sahası içerisindeki karambolde yine karşı karşıya kalan ikilide gülen Pote oldu ve 18. dakikada takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın geri kalan kısmı orta alan mücadelesi şeklinde geçerken Gazişehir’in iki topu direkten döndü. Gaziantep’teki zorlu karşılaşma ise Adana Demirspor’un galibiyetiyle sona erdi. Adana Demirspor bu galibiyetle puanını 6’ya çıkarırken, Gazişehir Gaziantep 4 puanda kaldı.

"Mağlubiyete bizim için kötü bir sonuç oldu"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Mağlubiyete baktığımız zaman evet bizim için kötü bir sonuç oldu ama olmaması gerekiyordu. Geçen haftaki İstanbulspor beraberliğinden sonra bu biraz daha yıpratıcı oldu. Oyunun ilk 20 dakikasında sahada olamadığımız söyleyebilirim. Bir tane duran top penaltı oldu, kurtardık ve bir duran top daha gol oldu. Yani rakibin iki duran topu bir de Pote ile pozisyonu var. Bize gelince de fazlasıyla efor sarf ettik, skora denge getirebilmek için. Bir gol bulabilseydik farklı olabilirdi. Bu mağlubiyeti hak etmedik. Maçın hakkı en kötü beraberlikti. Golü bulamayınca böyle skorlarla karşılaşabiliyoruz. İkinci yarıda ben Adana Demirspor’u sahada hiç görmedim" dedi.

"Bugün geçen haftaki mağlubiyeti telafi ettik"

Açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, "Geçen hafta şanssız bir mağlubiyet almıştık. Bugün geçen haftaki mücadelemizin biraz daha üzerine koyup maça galip geldik. Maça gerçekten çok iyi başladık. Girdiğimiz net pozisyonlar, kaçırdığımız bir penaltı vardı. Daha sonra yine oyundan düşmedik ve golü bulduk. Maçın ilk yarısını bir kaç pozisyonla daha tamamladık. İlk yarı rakibimize çok fazla pozisyon vermedik. Maçın ikinci yarsında ise fiziksel açıdan oyundan biraz düştük ve o yüzden oyunu ikinci bölgede kabul edip, hızlı kontra ataklar denedik. Bunda da başarılı olduk iki üç net pozisyona girdik. Kazandığımız için mutluyuz. Buraya gelip bize inan taraftarlarımıza da teşekkür ederim" dedi.