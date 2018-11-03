Gazişehir Gaziantep-Altay maçının ardından

Lig'in 11. hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep sahasında Altay'ı konuk etti. Mücadeleden Gazişehir Gaziantep 3-0 galip ayrıldı.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Afjet Afyonspor'u 4-1 gibi net bir skorla mağlup eden Gazişehir Gaziantep sahasında konuk ettiği İzmir ekibi Altay'ı da 3-0 mağlup ederek puanını 21 yaptı. Altay ise bu mağlubiyetin ardından 12 puanda kaldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Öncelikle galip gelmek çok güzel. Biz geldikten sonra iç sahadaki ilk galibiyetimizi aldık. Bu bizim için daha anlamlı oldu. Deplasmanlardaki büyük başarımızı ne yazık ki iç sahalara taşıyamamıştık. İlk yarıda hem rakibin iyi kapanmasından hem de bir türlü o pas trafiğini sağlayamadığımız için etkili olamadık ama ikinci yarı istediğimiz oyun düzenini ve şeklini 30-35 dakika çok iyi yaptık ve fark ortaya çıktı. İlk yarı yapamadığımız o çabuk ve dikine pasları ikinci yarı yapmaya başladık. Önde baskıyı çok yapmamıştık, ikinci yarı onu yapmaya başladık. Özellikle ikinci yarının 30-35 dakikalık bölümü bizim üstünlüğümüzle geçen oyun oldu. Belki üç tane attık ama 5-6 tane yüzde yüz pozisyon kaçırdık. Oyuncularımın isteği arzusu ikinci yardı çok iyiydi. Bugün önemli olan bir 3 puan vardı, oyuncularım bunu aldılar” dedi.

Altay Teknik Direktörü Özden Töraydın ise, “Bu oyunun üzerine koymamız lazım. Topun biraz daha bizde kalması lazım. En önemlisi sezon başından beri üzerimizdeki kırılgan yapıyı tam tersine çevirmemiz gerekiyor. Gazişehir deplasmanında bireysel hata yapmamak lazım. Çünkü karşıdaki takım tecrübeli ve kaliteli bir kadroları var. Eğer böyle hatalar yaparsak mağlup olabiliriz. Bundan sonraki haftalarda topa daha fazla sahip olursak önümüzdeki haftalarda çıkışa geçeceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.