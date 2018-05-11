Gazişehir Gaziantep - Boluspor maçının ardından

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, rövanşta maçı alacaklarını belirterek, "Bu maçı 1-0 kaybettik ama ikinci maç var. 0-0 bitseydi Gazişehir’in şansı vardı. Ancak 1-0 iken Gazişehir’in şansı yok. Oyuncularım ikinci maça çok iyi motive olacak. oyuncularıma güveniyorum" dedi.

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise, "Dersimizi iyi çalıştık, maç istediğimiz gibi geçti. Bu maçlar iki ayaklı maçlardır. Önemli olan gol yemeden atmaktı. 90+’da atmayı başardık. İlk yarı onlara pozisyon vermedik, ancak ikici yarı 1-2 pozisyon verdik. Ama bizim çok daha net pozisyonlarımız vardı. Oyuncularımı kutluyorum. Deplasmanda gol arayacağız. 1 gol atarsak rakibin 3 gol atması gerekecek. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.